[Видео] Приметы осени в Токио: космеи в парке Хамарикю-онси

Видео Туризм

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29 августа в парке Хамарикю-онси в токийском районе Тюо расцвело 150 000 космей сорта кибана косумосу. Бабочки и пчёлы следаются за нектаром к цветам, раскрасившим пейзаж жёлтым и оранжевым цветом. Посаженные в разное время космеи зацветают в свой срок, и посетители снимают виды городских зданий, создающих контрастный фон для цветов. Цветами можно любоваться до конца сентября. Съёмка производилась 27 августа 2020 г.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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