[Видео] Панды в Токио переехали в новый дом
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В зоопарке Уэно в токийском районе Тайто панды Рири и Синсин, родители Сянсян, родившейся в 2017 году, переезжают в новый дом для панд «Панда-но мори», который откроется для посещений 8 сентября. Видео Рири и Синсин снято 6 сентября.
(Видео: предоставлено Ассоциацией зоопарков Токио)
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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