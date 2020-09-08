[Видео] Панды в Токио переехали в новый дом

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В зоопарке Уэно в токийском районе Тайто панды Рири и Синсин, родители Сянсян, родившейся в 2017 году, переезжают в новый дом для панд «Панда-но мори», который откроется для посещений 8 сентября. Видео Рири и Синсин снято 6 сентября.

(Видео: предоставлено Ассоциацией зоопарков Токио)

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