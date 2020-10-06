[Видео] Цветение ликориса у реки Коидэгава

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Вдоль берегов реки Коидэгава, протекающей через города Фудзисава и Тигасаки в преф. Канагава, на протяжении трёх километров цветут ликорисы, которые по-японски называют хиганбана, «цветы равноденствия». Десятки тысяч цветов украшают пейзаж, и люди приходят сюда, чтобы полюбоваться цветами и сделать фотографии. Съёмка проводилась 2 октября.

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