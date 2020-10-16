[Видео] На станции метро в Токио справочную информацию можно получить у робота-консьержа
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14 октября на западном выходе станции метро линии Тоэй на Синдзюку (токийский р-н Синдзюку) появился робот-консьерж. При обращении голосом или через сенсорную панель он поможет вам узнать о пересадках и маршрутах к месту назначения. Робот поддерживает японский, английский и китайский языки, а также может позировать для фотографии на память.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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