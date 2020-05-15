В Японии стартап-компания создаёт онлайн-зоопарк в условиях борьбы с распространением коронавируса
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Токио, 13 мая (Jiji Press). Японская стартап-компания, разрабатывающая технологии автоматизированного вождения, объявила, что 16 мая можно будет рассматривать животных в зоопарке, не выходя из дома, через специальный веб-сайт в условиях пандемии коронавируса.
В рамках инициативы «онлайн-зоопарк» токийская компания ZMP Inc. будет сотрудничать с зоологическим парком Тиба в городе Тиба, расположенном восточнее Токио. Зоопарк в настоящее время закрыт из-за объявленного правительством чрезвычайного положения в связи с эпидемией.
Самодвижущийся робот, оснащённый камерой с обзором в 360 градусов, будет перемещаться по газонам парка примерно со скоростью идущего человека, показывая животных – например, слонов, жирафов и сурикатов.
Компания надеется, что онлайн-зоопарк поднимет настроение у детей, вынужденных оставаться в доме.
Мероприятие будет проходить в течение часа с 10:00 и в течение двух часов с 13:00 16 мая. В случае дождя оно будет перенесено на воскресенье.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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