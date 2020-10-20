[Видео] Проведен первый тест улучшенного магнитолевитационного скоростного поезда

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19 октября компания JR Tokai объявила о проведении первых эксплуатационных испытаний усовершенствованного испытательного поезда серии L0 линейного синкансэна линии Тюо на экспериментальной линии Яманаси в г. Цуру преф. Яманаси. Два локомотива, построенные весной этого года, в сцепке с пятью обычными вагонами с августа. Испытания продлятся до 2022 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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