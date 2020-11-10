[Видео] Вечерняя подсветка аллеи желтеющих деревьев гинкго в Токио

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9 ноября, в период проведения светового мероприятия «Осенняя ночная прогулка», в государственном мемориальном парке Сёва (города Татикава и Акисима, Токио) гуляющие по аллее подсвеченных деревьев гинкго посетители увлечённо снимали фотографии на память.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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