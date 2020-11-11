[Видео] Большие клёны окрасились в осенние цвета
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В храме Райдзан Сэннёдзи Дайхиоин в городе Итосима префектуры Фукуока, знаменитом месте любования осенней листвой, большие клёны полностью окрасились в красный и жёлтый цвета. Их вид привлекает посетителей, которые хотят сделать красивые фотографии. Лучшее время для любования продолжается около недели (длительность зависит от погодных условий). Съёмка 10 ноября 2020 г.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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