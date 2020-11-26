[Видео] В префектуре Мияги в самом разгаре производство сушёной хурмы

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В городе Марумори префектуры Мияги в самом разгаре производство сушёной хурмы особого типа, который называют корогаки. Для этого используют собранную в начале ноября хурму сорта хатия с вяжущим вкусом. Хурму очищают при помощи специальной машины, привязывают на шнуры и сушат в хорошо проветриваемом месте около полутора месяцев, в результате чего получается сладкая хурма корогаки. Ясима Тэцуро из производящей хурму компании «Инака мати-но эки Ясимая» сказал, что в прошлом году было непросто из-за тайфуна №19, но он очень рад, что в этом году производство идёт как обычно. Съёмка 25 ноября 2020 г.

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