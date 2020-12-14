[Видео] В токийском святилище Юсима Тэммангу готовят таблички эма и талисманы к Новому году

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В Юсима Тэммангу (Юсима Тэндзин), где почитают Сугавару Митидзанэ в качестве бога знаний и искусств, полным ходом идёт подготовка преподносимых прихожанами божеству табличек эма. Служительницы мико готовят около 50 тысяч комплектов табличек и ручек с изображением Быка. 11 декабря, р-н Бункё, Токио.

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