[Видео] В токийском святилище Юсима Тэммангу готовят таблички эма и талисманы к Новому году

Видео Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

В Юсима Тэммангу (Юсима Тэндзин), где почитают Сугавару Митидзанэ в качестве бога знаний и искусств, полным ходом идёт подготовка преподносимых прихожанами божеству табличек эма. Служительницы мико готовят около 50 тысяч комплектов табличек и ручек с изображением Быка. 11 декабря, р-н Бункё, Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Синто Новый год Jiji Press