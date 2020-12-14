[Видео] В токийском святилище Юсима Тэммангу готовят таблички эма и талисманы к Новому году
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В Юсима Тэммангу (Юсима Тэндзин), где почитают Сугавару Митидзанэ в качестве бога знаний и искусств, полным ходом идёт подготовка преподносимых прихожанами божеству табличек эма. Служительницы мико готовят около 50 тысяч комплектов табличек и ручек с изображением Быка. 11 декабря, р-н Бункё, Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- [Видео] В святилище Дадзайфу Тэммангу на Кюсю готовят амулеты Быка к Новому году
- [Видео] Детский праздник Сити-го-сан в масках: святилище Нисиномия
- Японские синтоистские святилища
- Предновогодние вечеринки в Японии: более 60% людей не хотят участвовать, опасаясь заражения
- [Видео] Пик производства фигурок быка, символизирующих наступающий год
- О-сёгацу – Новый год в Японии
- Японский зодиакальный календарь и 12 животных