[Видео] Парк Фурукава в Токио закрыт из-за эпидемии, но администрация желает всем новогоднего настроения

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В японском саду Фурукава (р-н Кита, Токио), который временно закрыт для посещения из-за эпидемии, перед главными воротами установено украшение из сосны с надписью: «Желаем вам новогоднего настроения!». В подвешенной на украшении бамбуковой вазе стоят цветы. Съёмка проводилась 12 января.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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