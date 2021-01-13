[Видео] Парк Фурукава в Токио закрыт из-за эпидемии, но администрация желает всем новогоднего настроения
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В японском саду Фурукава (р-н Кита, Токио), который временно закрыт для посещения из-за эпидемии, перед главными воротами установено украшение из сосны с надписью: «Желаем вам новогоднего настроения!». В подвешенной на украшении бамбуковой вазе стоят цветы. Съёмка проводилась 12 января.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]