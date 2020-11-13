[Видео] «Туманная буря» возвещает приближение зимы
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Утром 12-го ноября, когда этой осенью в городе Кэсэннума преф. Мияги температура опустилась ниже всего, наблюдалась «туманная буря» кэараси, когда над поверхностью моря клубится пар. Это происходит из-за разницы температур воздуха и морской воды. В заливе Кэсэннума корабль проследовал сквозь туман в лучах утреннего солнца, и это было фантастическим зрелищем, возвещающим приход зимы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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