[Видео] Вид на закат над Фудзи из города Ураясу

Видео Туризм

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Надвигаются сумерки, и прекрасный силуэт горы Фудзи виднеется за мостом Токё-гэйтобуридзи, «Воротами Токио». Видео снималось в г. Ураясу преф. Тиба 10 февраля. 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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