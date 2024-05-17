Выставка школы икэбаны Икэнобо «Наследие цветов»: более чем 550-летняя история школы и редкая возможность увидеть работы трёх поколений глав школы

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Икэнобо, крупнейшая школа цветочной композиции, которая возникла в период Муромати и имеет более чем 550-летнюю историю, проводит большую выставку под названием «Наследие цветов» в главном универмаге «Мицукоси» в токийском квартале Нихомбаси (р-н Тюо).

Икэнобо Сэнъэй, 45-му главе школы, в этом году исполнится 91 год. Он возглавил школу в возрасте всего 11 лет из-за внезапной смерти своего отца Сэнъи и руководил школой Икэнобо на протяжении 80 лет. Поразительное ощущение свежести от его полных жизни работ совершенно не наводят на мысли о его преклонном возрасте. На выставке представлено в общей сложности 400 красочных работ с использованием цветочных материалов начала лета, в том числе работы трёх поколений глав школы – Сэнъэй, его сына Сэнко, и его старшего сына Сэнсю.



Подвесная композиция мастера Сэнко



Работы мастера Сэнсю включают интересные пространственные эффекты, такие как водные зеркала

Поскольку цветочные материалы недолговечны, во время мероприятия, которое будет проходить на протяжении шести дней, композиции будут обновляться каждые два дня. Такая «мимолётная красота», которую раскрывают произведения, появляющиеся единственный раз на короткое время, характерна для японского эстетического чувства.

Суги Тосихико, председатель компании Isetan Mitsukoshi, выразил надежду на успех этого мероприятия, сказав, что она предоставит возможность для многих иностранных клиентов узнать об этом чудесном японском искусстве. Выставка продлится до 20 мая.



Рикка сёфутай, «композиция правильной формы из стоящих цветов» – традиционный стиль, сложившийся в период Муромати (1336-1573)



Стиль сёка симпутай, «композиции из живых цветов в новом духе», разработанный мастером Сэнъэй, представляет собой малые формы, более соответствующие современной жилой среде



Певица PORIN представила свою композицию с ирисами в «вольном стиле» дзиюка (слева)

Интервью, текст и фотографии: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: Композиция мастера Сэнъэй

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