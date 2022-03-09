Министр экономики Японии: проекты на Сахалине фактически заморожены, Япония откладывает принятие решения

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Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коити в маске для защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) выступает на пресс-конференции в Токио, Япония, 5 октября 2021 г. (REUTERS / Ким Кён Хун)

Нобухиро Кубо

ТОКИО (Reuters). Министр промышленности Японии Хагиуда Коити заявил ８марта, что западные партнеры покинули энергетические проекты на Сахалине, из-за чего они оказались «фактически заморожены», и что Япония, прежде чем принять какое-либо решение, посмотрит, как будет складываться ситуация.

На фоне вторжения России в Украину, Exxon Mobil и Shell объявили о планах выхода из российских проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче нефти и сжиженного природного газа (СПГ) соответственно.

Японские торговые фирмы Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, имеющие доли в проекте «Сахалин-2», заявили, что проект продолжает работать и не подтвердили никаких планов по своему выходу.

То же сообщила о проекте «Сахалин-1» и Сахалинская нефтегазовая компания (SODECO) – японский консорциум, включающий в себя Itochu Corp и Marubeni Corp.

«Наша главная проблема заключается в том, что если мы выйдем из этих проектов, управление ими может оказаться в руках какой-то третьей страны, – сказал Хагиуда на парламентской сессии. – Если Россия не почувствует эффекта от санкций, это будет бессмысленно».

Он добавил, что Япония проводит консультации по этому вопросу как со странами «большой семерки» (G7), так и другими сторонами.

Россия, которая называет свои действия в Украине «спецоперацией», является пятым по величине поставщиком СПГ в бедную ресурсами Японию. Она также поставляет газ во многие европейские страны, которые ввели санкции в отношении Москвы.

Япония пока не ощутила никакого влияния на обеспечение энергоснабжения, сказал Хагиуда на пресс-конференции ранее. На вопрос о том, как Япония отреагирует в случае возможного эмбарго на российскую нефть, объявленного США, он повторил позицию правительства: Япония будет действовать в соответствии с коллективным решением, принятым государствами «большой семерки».

Источники утверждают, что США готовы ввести запрет на импорт российской нефти, не дожидаясь согласия своих европейских союзников.

Что касается закупок редких металлов, таких, как палладий, а также инертного газа неона, то, по словам Хагиуды, производители располагают их запасами в достаточном количестве и могут получать сырье от альтернативных поставщиков. Таким образом, никакого воздействия на производство до сих пор не ощущается.

(Репортаж Обаяси Юки и Кубо Нобухиро; автор Мураками Сакура; редакторы Чан-Ран Ким и Майкл Перри; перевод Nippon.com)

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