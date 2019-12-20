Япония призывает Россию освободить задержанных японских рыболовов

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Москва, 19 декабря (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу призвал Россию немедленно вернуть членов экипажа японских рыболовецких судов, задержанных российскими властями, из гуманитарных соображений.

Мотэги также протестовал против захвата кораблей во время встречи в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Обе стороны договорились провести в январе 2020 года совещание рабочей группы на уровне руководителей бюро по совместной экономической деятельности на четырёх островах, находящихся под контролем России и являющихся предметом территориального спора двух стран.

На совместной пресс-конференции после встречи министров Лавров сказал, что он просил японское правительство проинструктировать членов рыболовной бригады, чтобы они не нарушали никаких существующих правил или законов. Лавров не сказал, как Россия решит этот вопрос.

Министры договорились провести следующую встречу в кулуарах международной конференции в Мюнхене в феврале. Они также подтвердили, что переговоры о саммите между премьер-министром Японии Абэ Синдзо и президентом России Владимиром Путиным будут продолжены по дипломатическим каналам.

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