Россия освободила пять задержанных японских рыболовецких судов

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Саппоро, 24 декабря (Jiji Press). Пять японских рыболовецких судов, захваченных российскими властями, были освобождены около 10:00, как сообщают представители администрации Хоккайдо.

Пять кораблей, захваченных возле Хоккайдо 17 декабря, во второй половине дня вернулись в порт Ханасаки в Нэмуро (Хоккайдо).

Чиновники администрации Хоккайдо сообщили, что 24 члена экипажа корабля не пострадали.

Российский суд оштрафовал капитанов пяти кораблей и других на 6,43 миллиона рублей, которые, вероятно, уже выплачены, согласно сообщению российского информационного агентства ИТАР-ТАСС.

Пограничники с Сахалина говорят, что улов кораблей составил на 7,5 тонн больше, чем указано в их журналах.

Восемь судов 17 декабря производили лов осьминогов в районе островов Хабомаи и Сикотан. В тот же день пограничники Сахалинской области произвели осмотр улова и снастей, после чего увели пять судов в Фурукамаппу на острове Кунасири. Японская сторона не согласилась с законностью этих действий, администрация Хоккайдо сообщала, что восемь судов вели безопасный промысел в соответствии с японско-российским соглашением о рыболовном промысле.

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