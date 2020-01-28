В Японии провели первую в мире трансплантацию сердечных клеток, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS)

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Осака, 27 января (Jiji Press). 27 января команда Университета Осаки сообщила, что при клиническом исследовании была проведена первая в мире трансплантация клеток сердечной мышцы, созданных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, или клеток iPS.

В клиническом проекте по проверке безопасности и эффективности терапии с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток Сава Ёсики, профессор отделения сердечно-сосудистой хирургии университета, и его коллеги ставят целью трансплантировать листы клеток сердечной мышцы в общей сложности 10 пациентам, страдающим от серьезной сердечной недостаточности, вызванной ишемической кардиомиопатией, в течение трёх лет.

В этом месяце команда провела успешную операцию, пациент переехал в общее отделение больницы.

Ожидается, что клетки на разлагающихся листах, прикрепленных к поверхности сердца пациентов, будут расти, чтобы секретировать белок, который может регенерировать кровеносные сосуды и улучшать функцию сердца. Каждый лист имеет ширину около 4-5 сантиметров и толщину 0,1 миллиметра. Полученные из клеток крови здоровых доноров клетки iPS уже поступили на хранение.

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