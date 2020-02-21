Калифорния принесла извинения за интернирование американцев японского происхождения

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Сакраменто, Калифорния, 20 февраля (Jiji Press). Ассамблея штата Калифорния единогласно проголосовала за принятие резолюции с извинениями перед американцами японского происхождения, которые были заключены в концлагеря во время Второй мировой войны.

В резолюции Ассамблея заявило, что штат «приносит извинения всем американцам японского происхождения за свои прошлые действия в поддержку несправедливого исключения, перемещения и тюремного заключения».

Это произошло после того, как федеральное правительство США в 1988 году принесло извинения и выделило компенсацию за интернирование американцев японского происхождения во Второй мировой войне.

По указу президента в 1942 году около 120 000 американцев японского происхождения были отправлены в концлагеря во время войны.

«Мы должны извлечь уроки из наших прошлых ошибок, чтобы не повторять их», – заявил в четверг член Ассамблеи Аль Мурацучи, который выступил с инициативой принятия резолюции.

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