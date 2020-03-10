Борьба с опасностью вождения транспортных средств в пожилом возрасте в Японии: рекордное количество людей отказались от водительских прав

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Токио, 9 марта (Jiji Press). Число людей, которые добровольно отказались от водительских прав в 2019 году, достигло 601 022, что на 179 832 человека больше, чем в предыдущем году, согласно опубликованным данным Национального управления полиции.

Эта цифра является самой высокой с тех пор, как в 1998 году была введена система возврата прав. От прав отказалось 350 428 человек в возрасте 75 лет и старше, 58% от общего числа, и 250 594 человека в возрасте 74 лет и младше. Всего вернуло водительские права на 121 493 человека больше, чем в прошлом году.

Предполагают, что рост добровольного отказа от прав отражает повышенный общественный интерес к проблеме после ряда дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей, в том числе нашумевший инцидент в апреле прошлого года, когда 30-летняя женщина и её трехлетняя дочь погибли из-за ДТП в токийском районе Икэбукуро, когда машиной управлял мужчина в возрасте около 90 лет.

При предъявлении свидетельства об истории вождения могут быть предоставлены льготные тарифы на такси и другие льготы.

По данным полицейского агентства, на конец прошлого года около 5,82 миллиона человек в возрасте 75 лет и старше имели водительские права.

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