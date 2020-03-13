В Японии в 2019 году выросло количество случаев издевательств в школах

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Число издевательств в школе, зарегистрированных японской полицией в 2019 году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом до 203, и 266 учеников были арестованы или задержаны, согласно опубликованным правительственным данным.

При этом, по данным Национального агентства полиции, число учащихся от начальной до старшей школы, арестованных или задержанных за применение насилия в школе, сократилось на 34 человека до 690 человек.

В целом наблюдается тенденция к снижению их количества, однако при этом число детей начальной школы, задержанных за такие действия, выросло до 160, что вдвое больше уровня, наблюдавшегося пять лет назад.

Из общего количества случаев издевательств 113 было связано с насилием и нанесением травм, а нарушения закона против детской проституции и порнографии, связанные с соцсетями, остались на уровне 42 случаев.

Из общего числа 266 участников издевательств 66 были учениками начальной школы, 140 учились в средних классах, и 60 – в старших.

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