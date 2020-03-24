Япония выпустит рекомендации по возобновлению работы школ
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Токио, 23 марта (Jiji Press). Министр Хагиуда Коити сообщил 23 марта, что уже 24 марта правительство Японии выпустит рекомендации по возобновлению работы школ после того, как в рамках чрезвычайной меры по предотвращению распространения нового коронавируса, принятой на государственном уровне, многие средние учебные заведения в стране были закрыты.
На заседании бюджетного комитета Палаты советников (Верхней палаты японского парламента), премьер-министр Абэ Синдзо подтвердил курс своего правительства на отмену требования о закрытии школ с нового учебного года, начинающегося в апреле.
«Наше положение остается критическим, но мы делаем всё возможное, чтобы обуздать вспышку вируса» - сказал Абэ, добавив, что поручил министру образования рассмотреть меры по предотвращению массовых заражений.
На заседании комитета Хагиуда сообщил, что будет восстановлена работа абсолютно всех школ.
«Если после возобновления учебы в школах будут зафиксированы подтвержденные случаи заражения коронавирусом, учебные заведения снова срочно закроют, при этом будет учитываться количество людей, контактировавших с инфицированными, и эпидемиологическая ситуация в соответствующих местных сообществах» - сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]