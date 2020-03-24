Дефицит туалетной бумаги в Японии будет ликвидирован в течение недели, сообщает глава отрасли

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Ожидается, что нехватка туалетной и санитарно-гигиенической бумаги в Японии, образовавшаяся на фоне распространения нового коронавируса, будет устранена примерно через неделю, заявил в понедельник лидер отрасли Ядзима Сусуму .

Ядзима, возглавляющий Японскую ассоциацию производителей бумаги, сообщил на пресс-конференции, что склады заполнены продукцией, а заводы работают на полную мощность.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально снабжать магазины» - сказал Ядзима, являющийся также руководителем Oji Holdings Corp.

Он отметил, что причиной дефицита стали распространившиеся по стране ложные слухи. Среди этих слухов, в частности, была информация, что материалы, из которых делается туалетная бумага, также используются для производства защитных масок.

Ссылаясь на факт спроса, выросшего в пять раз по сравнению с нормальным уровнем из-за этой ложной информации, Ядзима подчеркнул необходимость помнить, что от японцев всегда ожидается соблюдение минимальных этических норм.

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