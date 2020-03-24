Япония рассматривает пакет экономических мер на сумму более 30 трлн йен, направленный на борьбу с коронавирусом

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Токио, 23 марта (Jiji Press). Как стало известно 23 марта, в рамках борьбы с новым коронавирусом правительство и правящие партии Японии планируют подготовить комплекс экстренных мер в области экономической политики на сумму более 30 триллионов йен.

Рассматриваемый комплекс мероприятий и стимулирующие меры на сумму 26 трлн йен, которые правительство приняло в конце прошлого года, можно сравнить с мерами в размере 56,8 трлн йен, реализованными после финансового кризиса, вызванного крахом инвестиционного банка США Lehman Brothers в 2008 году.

«В зависимости от ситуации мы готовы отреагировать (на пандемию коронавируса) даже более значительными мерами, чем те, которые последовали за крахом Lehman Brothers» - заявил премьер-министр Абэ Синдзо на заседании бюджетного комитета Палаты советников в 23 марта.

Между тем, внутри правящих партий раздаются призывы к тому, чтобы новый комплекс мер был не меньше пакета, принятого по следам краха Lehman Brothers, особенно если будет принято решение о переносе сроков Олимпиады в Токио, которая должна состояться летом этого года.

На заседании комитета Верхней палаты Абэ заявил, что правительство «делает все возможное, уделяя при этом первостепенное внимание обеспечению занятости и поддержке бизнеса».

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