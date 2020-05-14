Las Vegas Sands прекращает разработку проекта казино в Японии

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Лос-Анджелес, 12 мая (Jiji Press). Корпорация Las Vegas Sands заявила 12 мая о прекращении разработки курортного комплекса с казино в Японии.

Американская компания считалась главным кандидатом на победу в тендере на управление курортным комплексом в Йокогаме, префектура Канагава, к югу от Токио.

В прошлом году Las Vegas Sands отказались от возможности разработки курортного комплекса в Осаке, на западе Японии.

«Достижению наших целей мешают ограничения, наложенные на разработку курортных комплексов», - заявил в пресс-релизе председатель и генеральный директор Las Vegas Sands Шелдон Адельсон.

«Для нашей компании пришло время сосредоточить свои усилия на других проектах», - сказал Адельсон.

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