В Токио попросят некоторые предприятия приостановить бизнес из-за коронавируса, запрос не коснётся парикмахерских и магазинов товаров для дома

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Запланированный запрос правительства Токио о приостановлении бизнеса в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с новым коронавирусом, с большой вероятностью не будет включать парикмахерские или магазины товаров для дома.

Губернатор Токио Коикэ Юрико провела заключительные переговоры с министром оживления экономики Нисимурой Ясутоси о том, какие секторы бизнеса стоит приостановить. Она сказала, что им удалось добиться взаимопонимания в вопросах методов борьбы с кризисом, а подробнее о мерах она расскажет 10 апреля.

Ранее Коикэ собиралась включить парикмахерские и магазины товаров для дома в список предприятий, которые попросят закрыться во время объявленной правительством чрезвычайной ситуации в Токио и некоторых других районах в связи с вирусным кризисом.

Как сообщают источники, столичное и центральное правительства обсуждают целесообразность включения в список салонов патинко, интернет-кафе и других развлекательных заведений.

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