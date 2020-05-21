Император и императрица Японии выразили благодарность медицинским работникам

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Токио, 20 мая (Jiji Press). Император Нарухито и императрица Масако поблагодарили медицинских работников за их труд в борьбе с новым коронавирусом.

Императорская пара встретилась в резиденции Акасака с президентом Общества Красного Креста Японии Оцука Ёсихару и другими, чтобы узнать о действительном ходе борьбы с вирусом, и выразила свою благодарность во время этой встречи.

По сообщению Управления императорского двора, император сказал в начале встречи: «Я выражаю глубокое уважение и благодарность» за усилия многих работников медицины. Он коснулся темы нехватки медицинских средств и «бездумного предубеждения» в отношении медработников и выразил надежду, что они будут уделять пристальное внимание своему здоровью и продолжать свою работу.

Император и императрица и ранее уже получали сведения о ситуации с коронавирусом от экспертов в медицине и экономике.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd., фотография Управления императорского двора]

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