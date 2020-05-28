Семьи пострадавших от поджога студии «Киото анимэйшн» продолжают испытывать боль после ареста обвиняемого в поджоге

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Киото, 27 мая (Jiji Press) Родственники жертв поджога студии Kyoto Animation Co. в июле 2019 года продолжают испытывать боль после ареста подозреваемого 42-летнего Аоба Синдзи,.

Аоба был арестован 18 июля 2019 года полицией префектуры Киото по подозрению в поджоге студии № 1 анимационной компании и убийстве 36 человек.

Отец и мать Исиды Наоми, которая занималась выбором цвета персонажей и фона и погибла во время пожара, сказали, что им позвонили около 7:20 утра из полиции, чтобы сообщить об аресте.

79-летняя женщина, говоря с портретом своей дочери, которая умерла в возрасте 49 лет, сказала, что он наконец арестован. «Это были очень долгие 10 месяцев», – сказала она в доме семьи в Киото.

«Я умом понимаю, что она уже ушла, но я продолжаю вспоминать её», – сказала мать со слезами на глазах.

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