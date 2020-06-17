Япония введёт наказания для иностранцев, отказывающихся покидать страну

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Для решения проблемы долговременного задержания иностранцев в стране японское иммиграционное агентство решило разработать меры наказания в отношении иностранных граждан, отказывающихся от депортации.

По рекомендациям экспертной группы экспертов было принято решение, что иностранные граждане, которые должны были покинуть Японию в течение определённого периода времени после получения распоряжений о депортации и отказавшиеся это сделать, подвергнутся наказанию, как сообщают информированные источники.

Министр юстиции Мори Масако, вероятно, получит этит рекомендации в конце июня 2020 года, после того как их рассмотрит совет министра юстиции. Сообщают, что агентство развернёт работу в июле, чтобы внести необходимые изменения в закон об иммиграции.

Большинство иностранцев, получивших приказы о депортации из-за незаконного пребывания и другим причинам, покидают Японию, но некоторые остаются в стране из-за отказа их стран их принять, а другие отказываются возвращаться домой, ссылаясь на ждущую их бедность в родной стране, что приводит к длительным задержаниям.

К концу 2019 года в местах содержания под стражей по всей стране находилось 942 иностранных граждан. Из них 649, или почти 70%, отказались вернуться в свои страны.

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