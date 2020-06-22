Южная Корея призовёт ЮНЕСКО исключить объекты промышленной революции в Японии из списка Всемирного наследия
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Сеул, 22 июня (Jiji Press) - Южная Корея планирует направить в этом месяце письмо в ЮНЕСКО с призывом исключить объекты промышленной революции в Японии из списка Всемирного наследия, сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».
Министр культуры Южной Кореи Пак Ян У и другие сообщили о плане в отчёте, представленном законодателю правящей партии Южной Кореи, сообщило «Рёнхап» 21 июня.
Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока) которые находятся в восьми японских префектурах, включают бывшие угледобывающие предприятия на острове Хасима, известном как «Гункандзима» (Остров-линкор) в Нагасаки.
Южнокорейская сторона подала протест по поводу экспонатов в Информационном центре промышленного наследия в токийском районе Синдзюку, который был открыт для публики 15 июня, утверждая, что экспонаты, в том числе материалы, отрицающие дискриминационное обращение с корейскими рабочими в Гункандзиме, искажают исторические факты.
Промышленные объекты, зарегистрированные в Списке всемирного наследия в 2015 году, показывают историю индустриализации в Японии с последних лет периода Эдо (1603-1867) до 1910 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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