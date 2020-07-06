Сильные дожди в префектуре Кумамото: 25 погибших, 16 человек с остановкой сердца и 11 пропавших без вести

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Кумамото, 6 июля (Jiji Press). Число погибших в результате проливных дождей в префектуре Кумамото на юго-западе Японии выросло до 25, у 16 человек зарегистрирована остановка сердца, и 11 человек пока считаются пропавшими без вести. Полиция и Силы самообороны проводят поисково-спасательные работы. В пострадавших районах с полудня 5 июля снова идут дожди. Повреждения дорог и нарушения связи затрудняют определение масштабов бедствия, этим сейчас занимаются администрации местных общин.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщает о 30 оползнях в преф. Кумамото и 6 оползнях в преф. Кагосима. Река Кума в южной части Кумамото разлилась в 11 местах, в г. Хитоёси произошёл 30-метровый прорыв дамбы. Временную дамбу планировали закончить к концу дня 5 июля.

Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности новых сильных дождей, и сообщило, что даже небольшое количество осадков может спровоцировать бедствия из-за намокшего грунта.

Сугимото Сатоси, главный синоптик агентства, сказал: «Люди должны как можно скорее эвакуироваться в более безопасные районы».

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