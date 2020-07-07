Сильные дожди в префектуре Кумамото: уточняются сведения о количестве погибших

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Кумамото, 6 июля (Jiji Press). В префектуре Кумамото зарегистрировали смерть ещё шести человек после небывалых ливней 4 июля. В этой префектуре, расположенной на юго-западе Японии, погибло 25 человек.

По данным правительства префектуры, у 16 человек состояние остановки сердца, и 11 пропали без вести.

Погибло 11 человек в г. Хитоёси, 9 человек в г. Асикита, 3 человека в г. Яцусиро, 1 в г. Цунаги и 1 в деревне Кума.

Согласно подсчётам администрации префектуры к 6:00 6 июля 1912 человек из 385 домохозяйств находилось в 159 эвакуационных центрах 19 муниципалитетов.

В Кумамото специальное предупреждение о проливных дождях было выпущено утром 4 июля. Наводнения из-за разливов реки Кума и оползни нанесли серьёзный ущерб в южной части префектуры, где продолжаются поисково-спасательные работы, в том числе работают Силы самообороны.

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