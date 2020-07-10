Компании Eisai (Япония) и Biogen (США) запросили разрешение на применение нового препарата от болезни Альцгеймера

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Токио, 9 июля (Jiji Press). Компания Eisai объявила о подаче заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на использование препарата «Адуканубаб», который может применяться для лечения болезни Альцгеймера. Он разработан совместно с крупной американской биофармацевтической компанией Biogen.

В заявлении компаний 8 июля отмечено, что препарат может стать первым лекарством, снижающим клинические проявления болезни.

FDA должна решить вопрос о принятии заявку на рассмотрение в течение 60 дней. В случае принятия заявки, поданной двумя компаниями, препарат может быть одобрен в течение шести месяцев, сообщили представители компании.

При клинических испытаниях Eisai и Biogen подтвердили статистически значимое снижение клинических проявлений болезни у пациентов, получавших высокие дозы препарата, и уменьшение бета-амилоидных бляшек в мозге пациентов.

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