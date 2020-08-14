Переговоры Японии с США о разделении расходов на американские войска в Японии начнутся не раньше осени

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Японское правительство планирует начать полноценные переговоры с Соединёнными Штатами о разделении расходов на американские войска, дислоцированные в Японии, не раньше осени, как сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Они сообщают, что Япония не видит необходимости торопиться перед ноябрьскими президентскими выборами в США, поскольку аналогичные переговоры о разделении затрат между США и Южной Кореей зашли в тупик.

Переговоры между Японией и США определят, сколько Япония заплатит за пребывание в стране американских войск в течение пяти лет начиная с 2021 финансового года (то есть с апреля следующего года).

«Японские официальные лица считают, что нет необходимости действовать до того, как станут известны результаты президентских выборов в США», – сказал высокопоставленный представитель министерства иностранных дел.

Вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден, который опережает президента США Дональда Трампа в опросах общественного мнения, «уделяет больше внимания отношениям с союзниками, включая Японию, чем Трамп», – сказал источник в японском правительстве, предположив, что Японии не следует действовать поспешно.

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