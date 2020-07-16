На Окинаве обеспокоены распространением инфекции на американских военных базах

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Токио, 15 июля (Jiji Press). Губернатор Окинавы Тамаки Дэнни сообщил японскому правительству о серьёзной обеспокоенности местных жителей в связи с ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции на базах США, расположенных на Окинаве, в самой южной префектуре Японии.

На встрече в Токио с министром обороны Коно Таро Тамаки заявил, что жители Окинавы испытывают большие опасения и призвал центральное правительство заняться ситуацией. Коно ответил, что он очень этим обеспокоен и пообещал заняться этим вопросом.

16 июля администрация префектуры Окинава сообщила, что в лагере морской пехоты США Хансен было выявлено 36 новых случаев заражения. Общее число случаев заражения на военных базах США на Окинаве возросло до 136.

Как сообщает Министерство иностранных дел, согласно японско-американскому соглашению о статусе вооруженных сил американские военные в Японии не подпадают под действие закона Японии об иммиграционном контроле. Американские войска и их семьи, а также работники гражданской базы освобождены от усиленных мер пограничного контроля Японии против нового коронавируса, на них не распространяется запрет на въезд, связанный с пандемией. Тамаки вручил Коно письменную просьбу о том, чтобы все эти люди при въезде в Японию, проходили тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на вирус и призвал к пересмотру двустороннего соглашения с тем, чтобы японские законы, касающиеся карантина, распространялись на американские войска в Японии.

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