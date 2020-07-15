У трёх человек, связанных с американской базой Ивакуни, обнаружили заражение новым коронавирусом
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Ямагути / Токио, 14 июля (Jiji Press). У трёх человек, связанных с американской военной базой в Ивакуни в префектуре Ямагути на западе Японии, выявлено заражение новым коронавирусом, как сообщают информированные источники.
Семейная пара граждан США 40-49 лет и их дочь в возрасте до 10 лет прибыли в Токио в международный аэропорт Ханэда из Соединенных Штатов 12 июля. Пройдя тестирование на вирусы в аэропорту, они вылетели в аэропорт Ивакуни Кинтайкё на следующий день, ещё до поступления результатов тестов, которые оказались положительными.
Администрация префектуры Ямагути планирует проверить тех, кто имел тесный контакт с семьёй во время полетов и в аэропортах.
Прибыв в Японию, семья ложно сообщила, что при поездках по стране они будут использовать прокатный автомобиль, не пользуясь общественным транспортом, как заявил журналистам в Токио министр обороны Японии Коно Таро 14 июля. Он также сказал, что в день прибытия они остановились в частном жилом помещении.
Коно отметил серьёзность этого инцидента и сказал, что американская сторона наложит суровое наказание в связи с произошедшим.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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