На станции Гиндза обнаружены следы авианалёта времён Второй мировой войны
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Токио, 16 августа (Jiji Press). Следы работ по восстановлению повреждений, нанесённых авианалётом на Гиндзу во время Второй мировой войны, обнаружены в ходе реконструкции станции Гиндза компании Tokyo Metro Co.
Эксперт отметил, что находки в земле, говорящие о последствиях взрывов, случаются нечасто.
27 января 1945 года около 14:00 американские войска совершили авианалёт на этот модный район, сбросив 500-килограммовую бомбу над станцией метро, которая разрушила подземный туннель, ведущий к станции Асакуса.
Согласно записям, в результате налёта погибло 539 человек.
Бомбардировка произошла, когда основными объектами нападения были промышленные предприятия, до Великого авианалета на Токио 30 марта того же года, разрушившего многие жилые районы города.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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