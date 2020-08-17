На станции Гиндза обнаружены следы авианалёта времён Второй мировой войны

Новости

Токио, 16 августа (Jiji Press). Следы работ по восстановлению повреждений, нанесённых авианалётом на Гиндзу во время Второй мировой войны, обнаружены в ходе реконструкции станции Гиндза компании Tokyo Metro Co.

Эксперт отметил, что находки в земле, говорящие о последствиях взрывов, случаются нечасто.

27 января 1945 года около 14:00 американские войска совершили авианалёт на этот модный район, сбросив 500-килограммовую бомбу над станцией метро, которая разрушила подземный туннель, ведущий к станции Асакуса.

Согласно записям, в результате налёта погибло 539 человек.

Бомбардировка произошла, когда основными объектами нападения были промышленные предприятия, до Великого авианалета на Токио 30 марта того же года, разрушившего многие жилые районы города.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме