Жара в Японии: в г. Хамамацу температура поднялась до 40,9 градуса

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Во многих частях Японии температура резко повысилась: по данным Японского метеорологического агентства, в городе Хамамацу в префектуре Сидзуока температура достигла 40,9 градуса Цельсия, что на данный момент является самым высоким показателем в стране в этом году.

Рекордная температура в Хамамацу была зарегистрирована в 12:40 в квартале Тэнрю района Тэнрю этого города, это самый высокий показатель в ​​истории района.

Температура воздуха поднялась выше 40 градусов в Японии впервые с 11 августа, когда она достигла 40,5 градуса в городах Исэсаки и Кирю в префектуре Гумма и 40,2 градуса в городе Хатояма в префектуре Сайтама.

Агентство выпустило предупреждения о высокой температуре для большинства районов страны и предупреждения о тепловом ударе в рамках новой системы для восточного региона Канто-Косин. Агентство и Министерство окружающей среды в настоящее время тестируют новую систему предупреждения о тепловом ударе.

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