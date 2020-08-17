Жара в Японии: в г. Хамамацу температура поднялась до 40,9 градуса
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Токио, 16 августа (Jiji Press). Во многих частях Японии температура резко повысилась: по данным Японского метеорологического агентства, в городе Хамамацу в префектуре Сидзуока температура достигла 40,9 градуса Цельсия, что на данный момент является самым высоким показателем в стране в этом году.
Рекордная температура в Хамамацу была зарегистрирована в 12:40 в квартале Тэнрю района Тэнрю этого города, это самый высокий показатель в истории района.
Температура воздуха поднялась выше 40 градусов в Японии впервые с 11 августа, когда она достигла 40,5 градуса в городах Исэсаки и Кирю в префектуре Гумма и 40,2 градуса в городе Хатояма в префектуре Сайтама.
Агентство выпустило предупреждения о высокой температуре для большинства районов страны и предупреждения о тепловом ударе в рамках новой системы для восточного региона Канто-Косин. Агентство и Министерство окружающей среды в настоящее время тестируют новую систему предупреждения о тепловом ударе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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