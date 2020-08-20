В Японии группа айну обратилась в суд за подтверждением своего права на вылов лосося

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Саппоро, 18 августа (Jiji Press). Айну, коренные жители Хоккайдо, подали иск в окружной суд Саппоро, чтобы подтвердить своё право на вылов лосося как часть своих прав коренных народов.

Истцы являются членами организации тех, кто считает себя потомками небольшой группы айну, которая существовала у реки Урахоротокати на Хоккайдо.

17 августа они подали иск против центрального правительства и губернатора Хоккайдо о признании их права на лов лосося в устье реки.

Ловля лосося запрещена законом о защите рыбных ресурсов и другими правилами, но частично разрешена айну, главным образом для сохранения традиций.

Истцы утверждают, что они унаследовали право на ловлю лосося для жизненных потребностей от небольшой группы, подчёркивая, что добиваются признания этого права не как частные лица, а в качестве группы.

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