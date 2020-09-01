В Японии бесплатно дают в аренду солнечные зонты для защиты от теплового удара
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Токио, 31 августа (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии начало бесплатно сдавать в аренду зонты для защиты от теплового удара в дни, когда появляются предупреждения о возможности теплового удара.
Проект осуществляется в сотрудничестве с частной компанией Nature Innovation Group, расположенной в районе Сибуя в Токио, которая предоставляет услугу аренды зонтов «Айкаса».
Министерство и Японское метеорологическое агентство на экспериментальной основе внедрили систему оповещения о тепловом ударе в Токио и восьми других префектурах в регионе Канто-Косин на востоке Японии. В случае объявления оповещения хотя бы для одной из префектур люди могут бесплатно брать зонты напрокат примерно в 450 пунктах проката в Токио и префектурах Ибараки, Сайтама и Канагава.
Система оповещения предупреждает о вероятности теплового удара вечером накануне дня, для которого объявляют оповещение, и утром в день высокого риска теплового удара.
[Авторское правоThe Jiji Press, Ltd.]
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