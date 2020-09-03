Японские компании тестируют коммерческие суда на топливных элементах
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Крупная японская судоходная компания Nippon Yusen объявила о планах испытаний практического использования коммерческих судов на топливных элементах большой мощности совместно с Kawasaki Heavy Industries, Toshiba Energy Systems & Solutions Corp. и другими компаниями.
Использующие водород в качестве топлива корабли не будут выделять углекислый газ.
По словам Nippon Yusen, это будет первое испытание подобного рода в Японии.
Компании будут разрабатывать топливные батареи для судов. Затем они начнут эксплуатировать судно, оснащенное такими батареями, это будет туристическое судно среднего размера, вмещающее около 100 человек.
Корабль будет базироваться в порту Йокогама преф. Канагава. Тестирование будет проходить до февраля 2025 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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