Японские компании тестируют коммерческие суда на топливных элементах

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press). Крупная японская судоходная компания Nippon Yusen объявила о планах испытаний практического использования коммерческих судов на топливных элементах большой мощности совместно с Kawasaki Heavy Industries, Toshiba Energy Systems & Solutions Corp. и другими компаниями.

Использующие водород в качестве топлива корабли не будут выделять углекислый газ.

По словам Nippon Yusen, это будет первое испытание подобного рода в Японии.

Компании будут разрабатывать топливные батареи для судов. Затем они начнут эксплуатировать судно, оснащенное такими батареями, это будет туристическое судно среднего размера, вмещающее около 100 человек.

Корабль будет базироваться в порту Йокогама преф. Канагава. Тестирование будет проходить до февраля 2025 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме