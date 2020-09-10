Правительственная группа требует пересмотра закона для упрощения привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Японская правительственная группа предложила уменьшить юридические препятствия для привлечения к суду большего количества 18- и 19-летних подозреваемых в уголовных преступлениях, как взрослых.

В соответствии с законодательством уголовные дела с участием несовершеннолетних, которыми по закону считаются лица моложе 20 лет, должны рассматриваться семейными судами. Но суды могут направить их к прокурорам, если выяснят, что они совершили преступления, караемые смертной казнью или лишением свободы. Кроме того, дела о несовершеннолетних в возрасте 16 лет и старше, подозреваемых в совершении убийства или умышленного причинения телесных повреждений, повлёкших смерть, направляются судами в прокуратуру.

В своем проекте рекомендаций по пересмотру закона подразделение Законодательного совета, которое консультирует министра юстиции, призвало привлекать к ответственности 18- и 19-летних, если их предполагаемые правонарушения наказываются лишением свободы на срок не менее одного года. Такие преступления включают грабежи и изнасилования.

Группа также предложила разрешить раскрытие имен и фотографий лиц подозреваемых в совершении преступлений в возрасте 18 или 19 лет, если им будет предъявлено обвинение, отметив, что их ждёт уголовный процесс, а они обычно открыты для общественности.

Группа также рекомендовала в будущем отказаться от практики слушаний и принятия решений в семейных судах о вероятности совершения преступлений несовершеннолетними из неблагополучных семей и плохим поведением в отношении 18- и 19-летних.

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