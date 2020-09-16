В Японии в лепрозории вскрывали тела умерших пациентов, страдавших болезнью Хансена

Новости

Кумамото, 15 сентября (Jiji Press). В национальном санатории «Кикути кэйфуэн», изоляторе для больных лепрой на юго-западе Японии, вскрывали тела 479 пациентов после их смерти, как сообщило это учреждение.

В отчёте о расследовании на этом объекте, расположенном в г. Коси преф. Кумамото, говорится, что из них определены 389 человек, а также что учреждение «не может избежать обвинений в нарушении прав человека».

В санатории также обнаружили, что в определённый период пациентов заставляли подписывать документы о согласии на вскрытие их тел после смерти.

Эти факты были выявлены после того, как в 2013 году обнаружили, что медицинский колледж, который позже стал Медицинской школой Университета Кумамото, сделал 20 комплектов образцов скелетов путём препарирования тел 43 пациентов из «Кикути кэйфуэн» в период с 1927 по 1929 год. Университет Кумамото и ассоциация пациентов санатория в 2014 году обратились в это учреждение с просьбой провести расследование. Отчёт был составлен в этом месяце.

В отчёте говорится, что из примерно 2400 пациентов «Кикути кэйфуэн», которые умерли в период с 1911 по 1965 год, 291 были вскрыты в санатории, а 98 – в медицинском колледже и впоследствии в Медицинской школе Университета Кумамото. Они были идентифицированы с помощью записей, в том числе документов, удостоверяющих личность, составленных учреждением. Согласно отчёту, обнаружены записи о вскрытии 90 тел, которые не были идентифицированы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме