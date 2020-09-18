Си Цзиньпин ожидает от нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу укрепления отношений с Китаем

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Пекин, 16 сентября (Jiji Press) - В поздравительном послании, отправленном 16 сентября вступившему в должность в тот же день новому премьер-министру Японии Суге Ёсихидэ, председатель КНР Си Цзиньпин призвал к укреплению связей между Китаем и Японией. Сугу Ёсихидэ сменил на посту премьер-министра Абэ Синдзо, который ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

Китай и Япония находятся в добрососедских отношениях и стабильное долгосрочное развитие китайско-японских связей отвечает фундаментальным интересам народов двух стран, заявил Си.

Сообщение с поздравлениями от своего лица направил и премьер-министр Китая Ли Кэцян.

По сведениям дипломатических источников, и председатель, и премьер КНР редко поздравляют новых премьер-министров Японии, и полученные 16 сентября послания свидетельствуют, что администрация Си придает большое значение отношениям с Японией.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подчеркнул на пресс-конференции во вторник, что Китай высоко оценивает обещание Суги установить стабильные отношения с Пекином.







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