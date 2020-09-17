«Готовы к конструктивному сотрудничеству»: президент Российской Федерации направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Японии Суге Ёсихидэ

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【Jiji Press из Москвы】 Российский президент Владимир Путин направил новому премьер-министру Японии Суге Ёсихидэ поздравительную телеграмму, в которой отметил: «Готовы вести конструктивную совместную работу над двусторонними, а также международными проблемами». Администрация российского президента сообщила об этом 16 сентября.

«За последнее время, в том числе и всемерными усилиями предыдущего премьер-министра Абэ Синдзо, удалось многого достичь для продвижения двустороннего диалога между нашими странами», – отметил российский президент. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество стран «несомненно соответствует интересам обоих народов и вносит вклад в укрепление стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире». Президент выразил уверенность в том, что богатый политический опыт господина Суга «поможет ему в работе на посту премьер-министра».

Правительство Путина надеется, что премьер-министр Суга продолжит курс Абэ Синдзо, который с большим энтузиазмом занимался внешней политикой, и будет уделять большое внимание диалогу. Однако российская сторона все более твердо придерживается своей позиции, не желая уступать Северные территории. В июле Россия ввела в действие изменения Конституции, недвусмысленно прописав в основном законе «запрет на отчуждение территорий», тем самым еще более затруднив уступки в территориальных вопросах.

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