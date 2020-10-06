«Опасное и своевольное» нападение: окружной суд Мито вынес приговор обвиняемому в грубом вождении

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Миядзаки Фумио (44 года), ответственный руководитель компании, который предстал перед судом за то, что, находясь на автомагистрали Дзёбан в префектуре Ибараки, после допущенного им грубого вождения он напал и нанес телесные повреждения мужчине из другой машины, был приговорен окружным судом Мито под председетельством судьи Юки Такэюки к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 4 года под наблюдением (обвинение требовало реального срока 3 года и 8 месяцев).

Как указано в судебном решении, 10 августа 2019 года обвиняемый Миядзаки, находясь на скоростной автомагистрали Дзебан в направлении столицы, сразу после допущенного им грубого вождения вынудил остановиться автомобиль, в котором находился мужчина-служащий компании, закричав: «Сейчас же выходи, я тебя убью», после чего пять раз ударил мужчину по лицу, причинив телесные повреждения, на лечение которых потребовалась примерно неделя. Двадцать третьего июля того же года Миядзаки допустил грубое вождение на скоростной автомагистрали Син-Томэй в городах Окадзаки и Хамамацу префектуры Айти.

Комментируя эти инциденты, председательствующий судья указал: «Неоднократно проявленное упорство в грубости вождения на скоростных автомагистралях крайне опасно, поскольку неминуемо ведет к тяжким последствиям». Он неодобрительно заметил: «К тому же, побудительные мотивы своевольны, а пренебрегать уголовной ответственностью недопустимо».

Вместе с тем, отметив, что во внимание принимаются и такие обстоятельства как изъявленное обвиняемым желание выплатить компенсации пострадавшим, судья заявил: «Учитывая социальное влияние, приговорить к реальному сроку тюремного наказания стало бы отклонением от справедливой меры наказания».

Обвиняемый выслушал приговор спокойно, пристально глядя на председательствующего судью.







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