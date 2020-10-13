Япония и Великобритания могут подписать новое торговое соглашение 23 октября

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Токио, 12 октября (Jiji Press). Японское правительство делает окончательные договоренности о подписании двустороннего торгового соглашения с Великобританией 23 октября.

Согласно информированным источникам, британский секретарь по международной торговле Лиз Трасс может посетить Японию для подписания соглашения.

Новое торговое соглашение после одобрения на внеочередной сессии парламента Японии 26 октября должно вступить в силу 1 января 2021 года.

В сентябре две страны достигли широкого взаимопонимания по соглашению.

По договору Великобритания снимет тарифы на японские автомобили в феврале2026 года в соответствии с отменой таких тарифов по соглашению об экономическом партнерстве между Японией и Европейским союзом.

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