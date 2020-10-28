В Японии провели демонстрационную поездку на новом скоростном поезде синкансэн модели ALFA-X

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Сэндай, преф. Мияги, 27 октября (Jiji Press). Железнодорожная компания JR East провела для журналистов тестовую поездку на экспериментальном сверхскоростном поезде синкансэн ALFA-X.

Это первая тестовая поездка на поезде ALFA-X, создание которого завершилось в мае 2019 года. Поезд, развиваюший максимальную скорость 400 километров в час, в ходе теста разогнался до 382 км/ч. ALFA-X – это сокращение от Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation.

Тестовая поездка проводилась на участке между станциями Сэндай и Мориока линии Тохоку Синкансэн компании JR East, эта линия связывает Токио и префектуру Аомори, расположенную в самой северной части Хонсю, крупнейшего из четырёх основных островов Японии.

Компания JR East проводит испытания 10-вагонного поезда ALFA-X на скорости около 360 км/ч, чтобы собрать данные для разработки поездов синкансэн следующего поколения. В настоящее время поезда серии E5 движутся со скоростью до 320 км/ч по линии Тохоку синкансэн.

Два концевых вагона ALFA-X имеют разную форму, поэтому можно измерить разницу в уровнях шума, производимого при движении поезда в обоих направлениях. Вагон № 10, который расположен впереди при движении поезда на север, имеет 22-метровую носовую часть, на 7 метров длиннее, чем у вагона серии E5, в то время как у вагона № 1 с другой стороны поезда длина носовой части составляет 16 метров.

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