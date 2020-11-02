Активы кабинета министров Суги составляют в среднем 106,52 млн йен

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Токио, 30 октября (Jiji Press) - По сведениям, полученным от правительства Японии 30 октября, по состоянию на 16 сентября, когда был создан новый кабинет министров, активы премьер-министра Японии Суги Ёсихидэ и 20 членов его кабинета министров составляли в среднем 106,52 миллиона йен.

Цифра, включающая активы членов семей министров, оказалась на 23,8 миллиона йен выше среднего показателя кабинета бывшего премьер-министра Абэ Синдзо на момент его перезапуска в обновленном виде в сентябре прошлого года.

Среди членов кабинета Суги наибольшим объемом активов - 648,45 миллиона йен - владеет вице-премьер и министр финансов Асо Таро. Сам Суга с 62,77 миллиона йен занял в списке девятое место.

Асо сообщил о недвижимых активах на общую сумму 630,45 млн йен, в том числе в токийском районе Сибуя, а также в Иидзуке, что префектуре Фукуока на юго-западе Японии. Иидзука входит в избирательный округ, от которого баллотировался Асо.

В числе своих активов он также назвал 258 046 акций Kyushu Electric Power Co. и 14 других компаний, семь членских билетов гольф-клубов и в общей сложности 49 произведений живописи и керамики.

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