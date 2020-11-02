В северной части Японии обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа

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Саппоро, 31 октября (Jiji Press) - По информации, поступившей от правительства самой северной префектуры Японии, Хоккайдо, в помете диких уток в городе Момбэцу на Хоккайдо был обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

По данным префектуры, в образцах кала, взятых 24 октября Университетом Хоккайдо, был обнаружен вирус подтипа H5N8. Префектура сообщила, что это первый случай с 2018 года подтвержденного высокопатогенного вируса птичьего гриппа в Японии.

В префектуре сообщили, что ни одна дикая птица в Момбэцу не погибла от птичьего гриппа.

Правительство Хоккайдо намерено принять меры, в частности, провести обследование птиц в радиусе 10 км от места, где был обнаружен помет диких птиц.

Представитель правительства префектуры заявил, что вирус не передается людям, кроме особых случаев, например, при контакте с живыми птицами, инфицированными вирусом.

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